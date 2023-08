※即購入OKです。

【希少カラー】ヒステリックグラマー☆バックガールロゴ入りオープンカラーシャツ

★フォロー割

このアカウントをフォローしたら

・〜4999円:200円引き

・〜9999円:300円引き

・10000~:400円引き

ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

<おまとめ買い割り>

フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引

<リピーター割引>

フォロワー様で、リピーターの方は200円引

※全ての割引が併用可能です

※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。

○アイテム

stussyステューシー ベースボールシャツ 刺繍ロゴ センターロゴ アーチロゴ メッシュ素材

○サイズ

サイズ(相当)

M

肩幅47cm

身幅57cm

袖丈23cm

着丈73cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはありません。

○カラー

ブラック・黒

○素材

ポリエステル100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※即購入OKです。★フォロー割このアカウントをフォローしたら・〜4999円:200円引き・〜9999円:300円引き・10000~:400円引きご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。<おまとめ買い割り>フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引<リピーター割引>フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。○アイテムstussyステューシー ベースボールシャツ 刺繍ロゴ センターロゴ アーチロゴ メッシュ素材○サイズサイズ(相当)M肩幅47cm身幅57cm袖丈23cm着丈73cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはありません。○カラーブラック・黒○素材ポリエステル100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

