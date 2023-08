ヒステリックグラマー

『CIRCLE GIRL DOTジャガードワーク』‼️

【定価¥24,200-】

✔️HYSサマー♪仕様のシャンブレーデニム❕

✔️70年テキスタイルも網羅なオシャレ❕

✔️メンズライク的に~♀️女子にも♪♡(^^)d

✔️ALLシーズンな~万能の①枚❕

サイズ S (ゆったり目ですcm)

【肩幅46 身幅53 着丈72 袖丈61cm】

✔️即買い❗OK

【説明書⬇️】

デニムとシャンブレーは、ともにワークウェアを代表する服地であり、同じくインディゴ染のタテ糸を使用するなど、いわばデニムの親戚であるシャンブレー。

デニムと近しい雰囲気を味わえる一紡、それより薄手で柔らかく軽やかなので通年活躍し、夏のトップスにも最適です。

HYSTERIC GLAMOURでは、シャンブレーシャツ本来の魅力を大切にしながら、王道のアメカジに終わらないヒネリの利いたデザインを提案。

人気モチーフのCIRCLE GIRL&ブランドイニシャルをジャガード織り込み、モノグラム調の総柄へと仕上げました。

ネクストトレンドとして盛り上がり始めている’70sスタイルにも効果大です。

ワーク&ウエスタンのディテールをミックスし、’70sヴィンテージのようなイメージに。

ベーシックで着回しやすくも、遊び心や個性も感じさせる一枚です。

なかでも’70sトレンドに乗って人気復権の兆しにある、ブーツカットパンツとは相性抜群

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

