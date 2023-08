写真9枚目の矢印の箇所(10枚目は拡大)にスレがあり、一部に2ミリ程の穴がありましたので、縫って補修しております。

写真9枚目の矢印の箇所(10枚目は拡大)にスレがあり、一部に2ミリ程の穴がありましたので、縫って補修しております。上手に縫っていますので、穴は全然分かりません。その他は綺麗ですが、ご理解の上ご購入ください。サイズ表記M着丈68cm袖丈21cm肩幅49cm身幅51cmカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...三角ロゴプレートネック...クルーネック季節感...春, 夏, 秋畳んで宅配ビニール袋に入れて発送する予定です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

