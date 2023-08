3年前に購入しました。

グリップに若干のテカリ等はありますが、毎回水洗いし丁寧に使っていたので目立つ傷・サビ等はありません。

不注意でティップを折ってしまい新品のティップにメーカー交換したあと使用していませんので、ティップ側は新品未使用です。

個人的には美品かと思いますが、神経質な方のご購入はお控え下さい。

宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド アピア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

