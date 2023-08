□ 商品詳細 □

007/ジェームズ・ボンド好きには堪らない。

007印のS.T. Dupontブラックオニキス/イエローゴールドのカフス。

着用機会が減ったので放出します。

※定価47000円の税込み51700円。

もう二度と手に入らない逸品です。

この機会にどうぞ!

※ボックスやカフス本体に目だった傷はございません。美品です。

□ 正規品保証&付属品 □

・S.T. Dupont純正ボックス

・S.T. Dupont ギャランティーカード

・店頭で配布されていた「NEW 007 LIMITED EDITION COLLECTION」のパンフレット

□ 注意事項 □

中古品です。ノークレームノーリターンでお願いします。

□ コメント □

質問などいつでもお気軽に!

他モールで併売しています。同時に注文が入った場合キャンセルさせていただく可能性があります。

商品の情報 ブランド エステーデュポン 商品の状態 未使用に近い

