商品:ビーバータッチカシミアフランネルソリッドラップコート CARLO BARBERA

メーカー: Gianfranco Bommezzadri(ジャンフランコ ボメザドリ)

サイズ:44

2022年冬に購入しました。

一度試着し雰囲気に合わず、この度出品致しました。

Gujiさんにて購入いたしました。

新品試着程度の未使用品です。

☆商品紹介(guji 商品紹介欄から抜粋)

Gianfranco Bommezzadri(ジャンフランコ ボメザドリ)が提案するエレガンスをストレートに表現しているのがこのラップコートでして、ビーバータッチにフィニッシュされた最高級のカシミアファブリックを使用しています。

ラップコートは文字通り体に巻き付けるように着るため生地の用尺を多く必要としますので、風合いの良し悪しがダイレクトに伝わってきます。ドレープ感を美しく見せるためにはしなやかな素材が必須であり、このビーバータッチカシミアは最も適しているファブリックといえます。

羽織ってみるとまず軽さに驚き、着て行くうちに温かさに驚くというタイプのコートでして、シンプルで普遍的なデザインであることから長く愛用して頂ける仕上がりになっています。

(画像は182cm、76kgで48サイズを着用しています。)

https://guji-online.com/fs/guji/gianfranco_bommezzadri/14102200027

着丈 裄丈 胸囲 ウエスト

44 111.5 90cm 105cm 107cm

フード···フードなし

季節感···冬

#guji #Gianfranco Bommezzadri(ジャンフランコ ボメザドリ)#beamsf #beams #コート #メンズ #アウター #ビームス

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

