ID.K2-231

○アイテム

○サイズ M

肩幅35cm

身幅45cm

袖丈50cm

ウエスト95㎝

総丈95cm

平置き実寸を掲載しております。実寸をご確認いただき、お手持ちの衣類と比較してご検討いただくと、より良いお買い物ができるかと思います。

○状態

★【S】

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

※一部、気になる箇所がある場合には、写真でご確認いただけます。商品の状態に関して、より詳しいご説明をお望みの方は、お気軽にお問い合わせください。

あくまでも個人保管品のため、神経質な方はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また、商品についてのご質問やご要望がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。お客様のご要望にお応えできるよう、最大限の努力をいたします。

○その他

他にも多数のアイテムを出品中です!

詳細は

#牡丹_出品一覧

をご確認ください。

プロフィールも合わせてご確認いただき、ご購入前にご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

なお、小物類は撮影用のため付属しませんので、ご了承ください。

※発送時は、折り畳んでコンパクトにし、最安値の方法でお送りいたします。畳みジワはご容赦いただけますよう、お願い申し上げます。

素人の自宅保管、素人検品である為、見落としがある可能性もございます。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

以上ご確認いただき、何かご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 未使用に近い

