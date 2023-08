COMME des GARCONS HOMME PLUS

配色◎ Rebuild by Needles ニードルス 7CUTシャツ

コムデギャルソンオムプリュス

COMME des GARCONS HOMME PLUSコムデギャルソンオムプリュスカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋AD1998 品番 PB-100310ポリエステル 50%綿 50%サイズ感 XL着丈 75cm身幅 54cm袖丈 56cm素人採寸のため誤差はご了承ください。ビンテージ 古着きれいめ

