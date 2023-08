バイオプログラミング ヘアビューロン 4D Plus カール 34mm

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バイオプログラミング ヘアビューロン 4D Plus カール 34mm 数年前に百貨店で購入し、週2~3回で1ヶ月ほど使用してますが使わないので出品します。目立った傷、汚れなどはなく全体的きれいですが使用、保管時に伴う小傷やスレはございます。使用には問題ありません。詳しくは写真にてご確認くださいませ。動作は確認済みで問題なく使用できます!保証書の保証期間切れますがユーザー登録はしておりません。 定価 49,500税込【商品情報】♦︎製品名ヘアビューロン 4D Plus [カール] L-type(34.0mm)♦︎型 名… [L-type] HBRCL4D-GL-JP♦︎電 源… AC 100~240V 50/60Hz♦︎温度… 約40℃~180℃♦︎サイズ… 高さ350×幅59×奥行85mm(コード部を除く)♦︎電源コード長 …2.0m♦︎付属品 …専用スタンド1個、説明書、保証書(保証期間切れ)♦︎海外対応···海外使用可箱は処分してしまったため、プチプチで包んでダンボールにて発送させて頂きます。※自宅保管にご理解いただける方によろしくお願い致します。

