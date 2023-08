【特別セール品】 【たいき様専用】ミズノアルファジャパン　27.0cm シューズ

◎状態◎

ASICS DS Light X-FLY4

未使用

◎サイズ

27.0cm

◎ゼログライドシューレースに交換済み

(元のシューレースも付属します)

◎素材

アッパー:エンジニアードフィットウーブン、ゼログライドαメッシュタン、ゼログライドαメッシュライニング

アウトソール:合成底(ナイロン、TPU)

インソール:ゼログライドαメッシュ

◎商品説明◎

◆4年に一度の大舞台。カタールの青空のもと、輝きを放つプレーヤーたちへ「AZURE BLUE(アジュール ブルー) PACK」。

● MORELIA NEO Ⅲと同じ「エンジニアード フィット ラスト NEO」を採用。更なるフィッティングを追求し、細部にまで綿密に再設計。研ぎ澄まされた素足感覚を実現。

●アッパーは5層構造。スウェード・スポンジ・フレーム・ウーブン素材などを組み合わせることにより、軽量・柔軟・素足感覚を実現。タングと履き口素材に「ZEROGLIDE α メッシュ」を採用することにより、プレー中のシューズの中での”ズレ”を抑制し、フィット感も向上。

●基本的なスタッド配置はMORELIAシリーズを参考にしつつ、より縦へのスピードやクイックな動きを実現するための「トライアングルスタッド」を採用。踵部分は高反発ソール素材(MIZUNO ENREZY)を使用することで、クッション性が向上し、ハードワークに貢献。

●屈曲反発性と剛性の高い中底材料(KaRVO RS)を使用することで、エネルギーロスを小さくし、スプリントに貢献。インソールにも軽量メッシュ材の「ZEROGLIDE α メッシュ」を採用。横ブレを軽減し、キレのある動きをサポート。

*****

NIKE ナイキ adidas アディダス PUMA プーマ mizuno ミズノ トレーニングシューズ サッカースパイク

モレリア2 モレリアネオ2japan モレリア2ジャパン

モレリアネオ3 モレリアネオ3japan モレリアネオ3ジャパン モレリアネオ3ベータ

モレリアネオ3βjapan モレリアネオ3βジャパン

アルファ アルファjapan アルファジャパン α

*****

サイズ···27 〜 27.5cm

種類···サッカースパイク

商品の情報 ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

