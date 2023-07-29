スーパーセール期間限定 90s 【大人気】ナイキ NIKE ハーフジップ ナイロンジャケット アノラック ナイロンジャケット

商品番号 : NL-103

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◻︎素材 : ナイロン100%

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※サイズ計測に若干の誤差が生じる場合がございます。

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※商品写真は実物に近い自然な発色になるよう心掛けておりますが、スマホの設定や端末によって実物と異なる場合もございます。

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※中古品の為、稀に細かい使用感や汚れの見落としがある場合がございます。

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何卒、ご了承のほど宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品番号 : NL-103ご覧頂き有難うございます。※全品コメント無し即購入OKです♪※値下げ希望の方は、プロフィールの詳細をご一読の上コメントよりお申し付けください。---商品詳細---------- NIKE ナイキ ナイロンジャケット ハーフジッップ ◻︎表記サイズ : S(日本サイズでM相当）着丈 : 66㎝身幅 : 57㎝肩幅 : 54㎝袖丈 : 55㎝◻︎カラー : ブラック 黒 ディープグリーン 深緑◻︎コンディション : B (古着の使用感・正面左下にピンホール) ※汚れ等がある場合は、画像の最終ページに掲載しております。◻︎素材 : ナイロン100% ◻︎特徴・ジャンル : メキシコデザイン 銀タグ シルバータグ ストリート 古着ミックス ----------------------［お願い］※サイズ計測に若干の誤差が生じる場合がございます。※商品写真は実物に近い自然な発色になるよう心掛けておりますが、スマホの設定や端末によって実物と異なる場合もございます。※中古品の為、稀に細かい使用感や汚れの見落としがある場合がございます。何卒、ご了承のほど宜しくお願いいたします。

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