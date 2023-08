古着のVIKTOR&ROLFのデザインスラックス です。サイズ表記は38です。オランダ人デザイナーデュオのブランドでシックでモードなデザインに定評のあるブランドです。センタークリーツ入りの綺麗なシルエット、ウエストとサイドにサテンのテープが入ります。最大の注目はサイドのレース部分です。レースから透ける肌がエレガントな雰囲気になります。しっかりとイタリア製です。綺麗に履くことはもちろん、あえてTシャツなどカジュアルなトップスと合わせてもカッコ良いと思います。中々見る事の出来ないデザインの一本かと思うのでとてもオススメです。

目立つ汚れや傷、ダメージなどはありませんが、あくまでも古着なのでご理解をお願いします。

サイズ表記 38

サイズ実寸

ウエスト 約73(29inch)

股上 約23.5

股下 約76.5

わたり 約25

裾幅 約19

色

黒

素材

ポリエステル 90%

ポリウレタン 10%

型番

style VDL207A

fabric VL303A

colour 790

PRVB-GA-2054

イタリア製

着用モデル

163㎝

よかったら「レスカ」フォローよろしくお願いします。

#VIKTORandROLF #ヴィクターアンドロルフ #ヴィクター #スラックス #デザインスラックス #シースルー #レース #イタリア製 #モード #オーバーサイズ #ストリート #ユニセックス #ビンテージ #古着 #古着mix #古着女子 #原宿 #渋谷 #高円寺 #下北沢 #中目黒 #祐天寺

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィクターアンドロルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

