pal'las palace 2021 花柄フレアワンピース

カタログ掲載/2021年モデル

手書きで描かれたお花の総柄ワンピース

水彩画のようなぼかし花柄が素敵です。

リラックス感のあるフレアシルエット。

藍紺色の濃淡を生かした総柄にイエローの

差し色がアクセントになってパラスパレスらしい

ナチュラルな雰囲気の素敵なワンピースです。

定価:33000円

サイズ:2

着丈113cm

身幅49cm

肩幅38cm

袖丈28cm

お色:藍紺×イエロー

素材:綿100%

状態:試着のみ。新品タグ付き。

※都合により商品を早期に取り消す場合がございますのでご了承くださいませ。

#45R

#nestRobe

#マーガレットハウエル

#mhl

#パラスパレス

#magali

#gauze

#ジャーナルスタンダードラックス

#ゴーシュ

#フォグリネンワーク

#オールドマンズテーラー

#evameva

#ヤエカ

#オローネ

#オオカミとフクロウ

#休日と詩

#北欧暮らしの道具店

#アーツアンドサイエンス

#トゥジュー

#ダニエラグレジス

#ヤンマ産業

■■pal'las palace 花柄フレアワンピース■■pal'las palace 2021 花柄フレアワンピースカタログ掲載/2021年モデル手書きで描かれたお花の総柄ワンピース水彩画のようなぼかし花柄が素敵です。リラックス感のあるフレアシルエット。藍紺色の濃淡を生かした総柄にイエローの差し色がアクセントになってパラスパレスらしいナチュラルな雰囲気の素敵なワンピースです。定価:33000円サイズ:2 着丈113cm 身幅49cm 肩幅38cm 袖丈28cm お色:藍紺×イエロー 素材:綿100% 状態:試着のみ。新品タグ付き。 ※都合により商品を早期に取り消す場合がございますのでご了承くださいませ。#45R#nestRobe#マーガレットハウエル#mhl #パラスパレス#magali#gauze#ジャーナルスタンダードラックス #ゴーシュ#フォグリネンワーク#オールドマンズテーラー #evameva#ヤエカ#オローネ#オオカミとフクロウ#休日と詩#北欧暮らしの道具店#アーツアンドサイエンス#トゥジュー#ダニエラグレジス#ヤンマ産業

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パラスパレス 商品の状態 新品、未使用

