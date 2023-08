☑Item : パンツ

90s adidas ライン パンツ トラックパンツ ジャージパンツL

☑特徴 : 90年代、アディダス トラックパンツ、ジャージパンツになります。

希少カラー

しっかりとしたジャージ生地、フロントにワンポイントでロゴ刺繍サイド 3本ラインが施されておりビンテージ的なクラシカルなデザインがGOODです!

野球、部活、トレーニング、ヨガ マラソン、サッカーなどにどうでしょうか?

COLOR ブルー 青 × ブラック 黒

撮影時、光の加減で色味が画像と異なります。ご了承ください。

☑サイズ L

ウエスト 64股下 65総丈97

*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

☑状態 C

【S】新品、デットストック

【A】使用感もなく大変綺麗な状態

【B】多少の使用感があるが綺麗な状態

【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等があるが綺麗な状態

【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態

【E】使用感、目立つダメージ、汚れ等が複数ある状態

自身が数十年かけてコレクションや着なくなった洋服をを出品しております!!

古着の為 高いクオリティを求める方は購入をお控え下さい、全品、検品等はしておりますが見落としもある場合ありますご理解よろしくお願いします。。

自身、古着屋さんで働いていた事があり。とっても服が好きでメンズ、レディースを問わずコレクションしたり、買ったりしておりました。

主にナイキやリーボック、プーマ、アンダーアーマー、アディダス、チャンピオン等のスポーツ系や、エイプ、エクストララージ、ステューシー等のストリート系 も好きで着用しておりました。

他にも80年、90年のUSEDの古着やヴィンテージ物、など色々なジャンルのアパレルを持ってまして、着なくなった洋服中心に出品しております。

他にも買っても、着なかった新品未使用品も出品しております。

その他アイテムも仕事が休みの日に続々出品していきます。!是非見て下さい!!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

