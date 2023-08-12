人気ショップ Supreme Arc Track Jacket L 17AW 黒 north ナイロンジャケット

【商品の説明】

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17FW Supreme Arc Track Jacket

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color. black

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size.L(着丈67cm、身幅62cm)

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Supreme正規店購入

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撥水加工を施したナイロンタスランを用いたフルジップのトラックジャケット

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バックにはコントラストの効いた大きなラインとSupremeの刺繍が入ります

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裏地は薄手のコットンライニング

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【商品の状態】

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新品未使用

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着用予定であったため、半タグは切り離されています。

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新品未使用の状態の出品はほぼ無いと思いますので、画像を参考の上、ぜひご検討をお願いします。

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【注意事項】

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自宅保管品となりますので畳みシワはご了承ください。

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コンパクトに梱包して発送いたします。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

【商品の説明】17FW Supreme Arc Track Jacketcolor. blacksize.L(着丈67cm、身幅62cm)Supreme正規店購入撥水加工を施したナイロンタスランを用いたフルジップのトラックジャケットバックにはコントラストの効いた大きなラインとSupremeの刺繍が入ります裏地は薄手のコットンライニング【商品の状態】新品未使用着用予定であったため、半タグは切り離されています。新品未使用の状態の出品はほぼ無いと思いますので、画像を参考の上、ぜひご検討をお願いします。【注意事項】自宅保管品となりますので畳みシワはご了承ください。コンパクトに梱包して発送いたします。#supreme #supremetシャツ #シュプリーム #NIKE #box #north #newera #jordan #Tシャツ #kaws #travis #dunk

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

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