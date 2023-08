【限定販売】 90s ヴィンテージ ベロア マウンテンパーカー デザイン ジャケット 刺繍 マウンテンパーカー

沢山の出品者様の中からご覧頂き

送料込み 国内正規 美品 M アークテリクス Beta LT ジャケット 黒

有難う御座います^ - ^

☆ ☆フォロワー様割一律300円引き

※これ以上のお値引き交渉は平等性に欠けるため、お断りしております

当アカウントではコアな90s後期~00sファッションシーン好き、Y2Kにハマる古着をを中心にたくさん出品しております!

#古着屋ぺけぽん

◯アイテム説明

90年代 Vintage

ベロア 中綿 キルティング ジャケット

フルジップ マウンテンパーカー です

超ルーズ ビッグシルエット オーバーサイズ

刺繍ロゴ デザイン製の良い スケーター

ストリート モード にハマるイケてるアイテムです

是非ご検討下さいませ^ - ^

◯サイズ

肩幅57

袖丈53

身幅63

着丈81

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ

◯カラー

ブラック

お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください

◯状態

状態の良好な古着です

☆ご覧頂き有難う御座いました☆

XL18

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

