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【ラッピング不可】 ダムール 【新品仕上げ済】カルティエ ウェディング #57【10243】 リング リング

商品の説明

【ブランド名】カルティエ　Cartier
KAORUシルバーリング(別料金でアトリエ洗浄済み)
【商品名】ダムール ウェディング リング　指輪
K10WG D0.07 ピンキーリング 5号
【型番】B4210300
ageteピンキーリング
【定価】267,300円
K18PT900ダイヤファッションリング
【素材】PT950　プラチナ
SWAROVSKI　リング
【サイズ】57　16.5号
0.4ctダイオブサイド　スターリング　414　即購入可
【サイズ変更】不可
ティファニー チタン 1837ナローリング
【リング幅】3.5mm
Tiffany&Co ティファニー　リング　SILVER925×AU750
【リング厚み】1.3mm
スワロフスキーリング　新品正規品❗定価22823円　購入証明書あり。
【重量】4.6g
ティファニー　ツイストロープシュルドームリング　SV925/750　＃11.5
【宝石】なし
K14 14K印　リング　幅6㎜　黒エナメル　透かし　12-13号　3.42 g
【付属品】なし
極ネオン　ライトニングリッジ産ブラックオパールリング925SV
【管理番号】1611JM099BE10243
★CHANEL・シャネル・グリポアリング・指輪・カラーストーン: ヴィンテージ
【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのダムールウェディングリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。
K18 ハート型ブルートパーズリング ダブルフィンガー
【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。
agete K10 パレットリング グリーンアケード 13号

プラチナpt950 リング　ハート　ダイヤ　0.22ct 7号　6.48 g
〈商品の購入先〉
ティファニー　ダイヤモンドリング
古物市場主の資格を有する国内ブランド市場
幻　HERMES　カルセドニー　天然石　リング
正規店
新品　天然石　ルビー　ダイヤモンド　K18　ピンクゴールド　リング
買取品
K10 レインボーフローライト リング
〈古物商許可番号〉
LOUIS VUITTON バーグ・ギミアクルー　リング　ゴールド　12号
神奈川県公安委員会許可　
K18✨デザイン★金リング✨　シンプルリング　オシャレリング　金リング
古物商許可番号第452550006933号

ホワイトオパール　18k リング

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

K１８　ダイヤモンド１.００ct リング指輪

Tiffany ウェディングリング　結婚指輪

TOMORROW OBJECT ハートデザインリング®️359

K18 ハートサファイアリング 10号
【ブランド名】カルティエ　Cartier【商品名】ダムール ウェディング リング　指輪【型番】B4210300【定価】267,300円【素材】PT950　プラチナ【サイズ】57　16.5号【サイズ変更】不可【リング幅】3.5mm【リング厚み】1.3mm【重量】4.6g【宝石】なし【付属品】なし【管理番号】1611JM099BE10243【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのダムールウェディングリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可　古物商許可番号第452550006933号

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

【ラッピング不可】 ダムール 【新品仕上げ済】カルティエ ウェディング #57【10243】 リング リング

57分钟前

【ラッピング不可】 ダムール 【新品仕上げ済】カルティエ ウェディング #57【10243】 リング リング

¥45,800 ¥25,190

(税込) 送料込み
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コメント (6)

3004e405
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カルティエ ダムール ウェディング リング #57 幅3.5mm【10243

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