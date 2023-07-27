【ラッピング不可】 ダムール 【新品仕上げ済】カルティエ ウェディング #57【10243】 リング リング

【ブランド名】カルティエ Cartier

KAORUシルバーリング(別料金でアトリエ洗浄済み)

【商品名】ダムール ウェディング リング 指輪

K10WG D0.07 ピンキーリング 5号

【型番】B4210300

ageteピンキーリング

【定価】267,300円

K18PT900ダイヤファッションリング

【素材】PT950 プラチナ

SWAROVSKI リング

【サイズ】57 16.5号

0.4ctダイオブサイド スターリング 414 即購入可

【サイズ変更】不可

ティファニー チタン 1837ナローリング

【リング幅】3.5mm

Tiffany&Co ティファニー リング SILVER925×AU750

【リング厚み】1.3mm

スワロフスキーリング 新品正規品❗定価22823円 購入証明書あり。

【重量】4.6g

ティファニー ツイストロープシュルドームリング SV925/750 ＃11.5

【宝石】なし

K14 14K印 リング 幅6㎜ 黒エナメル 透かし 12-13号 3.42 g

【付属品】なし

極ネオン ライトニングリッジ産ブラックオパールリング925SV

【管理番号】1611JM099BE10243

★CHANEL・シャネル・グリポアリング・指輪・カラーストーン: ヴィンテージ

【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのダムールウェディングリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。

K18 ハート型ブルートパーズリング ダブルフィンガー

【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。

agete K10 パレットリング グリーンアケード 13号



プラチナpt950 リング ハート ダイヤ 0.22ct 7号 6.48 g

〈商品の購入先〉

ティファニー ダイヤモンドリング

古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

幻 HERMES カルセドニー 天然石 リング

正規店

新品 天然石 ルビー ダイヤモンド K18 ピンクゴールド リング

買取品

K10 レインボーフローライト リング

〈古物商許可番号〉

LOUIS VUITTON バーグ・ギミアクルー リング ゴールド 12号

神奈川県公安委員会許可

K18✨デザイン★金リング✨ シンプルリング オシャレリング 金リング

古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

【ブランド名】カルティエ Cartier【商品名】ダムール ウェディング リング 指輪【型番】B4210300【定価】267,300円【素材】PT950 プラチナ【サイズ】57 16.5号【サイズ変更】不可【リング幅】3.5mm【リング厚み】1.3mm【重量】4.6g【宝石】なし【付属品】なし【管理番号】1611JM099BE10243【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのダムールウェディングリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可 古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

ホワイトオパール 18k リングK１８ ダイヤモンド１.００ct リング指輪Tiffany ウェディングリング 結婚指輪TOMORROW OBJECT ハートデザインリング®️359K18 ハートサファイアリング 10号