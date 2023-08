【限定販売】 鬼滅の刃　一番くじ　ラストワン&D賞 コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます!

フィギュアシリーズ...一番くじ

ご覧いただきありがとうございます!鬼滅の刃 一番くじ〜暴かれた刀鍛冶の里〜ラストワン賞 時透無一郎フィギュアD賞 不死川玄弥フィギュア新品、未開封品です!が、若干のスレ、キズなど見落としがあるかもしれませんので、完品をお求めの方はご遠慮下さい。即購入、大歓迎です!申し訳ありませんが、お値段交渉はご遠慮下さい。リサイクル段ボールで梱包いたします。ご購入いただいた当日、または遅くとも翌日午前中には発送します。以上になりますが、ご不明な点がございましたらコメントにてお願いいたします。また、コメントでのやりとりの途中でも先に購入頂いた方を優先とさせていただきますのでご了承下さい。どうぞよろしくお願いいたします‼︎#鬼滅の刃#一番くじ#ラストワン#時透無一郎人気タイトル...鬼滅の刃フィギュアシリーズ...一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用