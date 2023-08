ご訪問、ありがとうございます^_^

ドラゴンボールフィギュア ワンピースフィギュア フィギュアまとめ売り



グッとくるフィギュアコレクション08 超時空要塞マクロス リン・ミンメイ

「勇者ライディーン 雷出因」ソフビ フィギュア

天空の城ラピュタ 指人形 スタジオジブリ 飛行石



鬼滅の刃 Qposket 29種 セット

1975年に誕生した「勇者ライディーン」の記念すべき45周年企画として(株)千値練が立案。

ドラゴンボール 一番くじ ビースト

日本だけでなく海外での人気・知名度も高い「ライディーン」のファンに対し

ユニオリズム・カルテット シルヴェリア バニー 1/6スケールフィギュア

“和”の要素を際立たせた大胆アレンジと“ソフビ”というカテゴリを採用。

【海外正規品】ドラゴンボール 一番くじ 人造人間19号 20号【100%!!】

造形・彩色・ギミック・コラボレーション…

●BRAVE合金32 機動戦艦ナデシコ エステバリス アキト機&アマノ機●

千値練の総力を結集した“新次元アートソフビ”、それが「雷出因」。

一番くじ 地球を守る戦士たち ドラゴンボールEX ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯



激レア!ドラゴンボールフィギュアセット☆

商品仕様

METAL BUILD 機動戦士ガンダム ライトニングストライカー メタルビルド

・アクションフィギュア、ソフトビニール

【最終値下げ】【新品・未開封】一番くじドラゴンボールEX 亀仙流の猛者たち

・全高:約250mm

一番くじ ドラゴンボールVSオムニバスULTRA ラストワン 魔人ブウ

・素材:PVC

1/7 大垣千明 (ゆるキャン△)

・付属品:本体、日本刀、差し替え用手首

フィギュアーツZERO エドワード・ニューゲート as シロクマ



一番くじ ワンピース モモの助 ヤマト セット

画像1枚目から、4枚目はイメージになります。

AKIRAフィギュア 「AKIRA」「JOKER」のセット



NXEDGE STYLE [MASHIN UNIT] 月光龍神丸 ネクスエッジ

送らせて頂く品物は、画像5枚目からの新品未開封品になります。

メタルロボット魂 ヘイズル&フルドド セット



Swimmydesignlab マジンガーz 赤成形 デビルマン 永井豪

新品未開封品にはなりますが、箱には傷などあるかもしれません。

一番くじドラゴンボール、魔人ブウ



値下げ 不滅のヒーロー ウルトラマン白書 (朝日ソノラマ) 1982年12月

気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。

ワンピース フィギュア ジンベエ 魚人柔術水心海流一本背負い Ver.B



希少 FFX-2 ヘレティックバハムート ヘレティックモンスターアクション

宜しくお願い致します。

食蜂操祈 スク水ニーソ フィギュア



コラソン フィギュアーツ 輸送箱未開封

雷出因なアイツフィギュア

トイ・ストーリー My トーキングアクションフィギュア バズ・ライトイヤー

プラモデル

トランスフォーマー プライム ファーストエディション アーシー

超合金

僕のヴィランアカデミア フィギュア3体 A賞死柄木 C賞トガ D賞トゥワイス

人形

ドラゴンボール 一番くじB賞 超サイヤ人2 グランディスタ 孫悟飯

dvd

聖闘士聖衣神話 ドラゴン紫龍(神) ORIGINAL COLOR EDIT…

レア

dbm3481 武天老師 MASTERLISE EMOVING フィギュア

限定

クローズワースト室戸兄弟フィギュア

#ダイナミックロボ

ワンピース ナミ ガレージキット スタチューフィギュア

#スパロボ

ねんどろいど 幽☆遊☆白書 浦飯幽助

#永井豪

ワンピース DXF THE GRANDLINE シャンクス ウタ フィギュア

#マジンガーZ フィギュア ソフビ #グレートマジンガー #ゲッターロボG #コンバトラーV 無敵鋼人ダイターン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご訪問、ありがとうございます^_^「勇者ライディーン 雷出因」ソフビ フィギュア1975年に誕生した「勇者ライディーン」の記念すべき45周年企画として(株)千値練が立案。日本だけでなく海外での人気・知名度も高い「ライディーン」のファンに対し“和”の要素を際立たせた大胆アレンジと“ソフビ”というカテゴリを採用。造形・彩色・ギミック・コラボレーション…千値練の総力を結集した“新次元アートソフビ”、それが「雷出因」。商品仕様・アクションフィギュア、ソフトビニール ・全高:約250mm ・素材:PVC ・付属品:本体、日本刀、差し替え用手首画像1枚目から、4枚目はイメージになります。送らせて頂く品物は、画像5枚目からの新品未開封品になります。新品未開封品にはなりますが、箱には傷などあるかもしれません。気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。雷出因なアイツフィギュアプラモデル 超合金人形dvdレア限定#ダイナミックロボ#スパロボ#永井豪#マジンガーZ フィギュア ソフビ #グレートマジンガー #ゲッターロボG #コンバトラーV 無敵鋼人ダイターン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エリス ボレアス グレイラット 水着Ver. 1/7スケール フィギュア 美品フィギュア 牧之原翔子 青ブタ ウェディングverビーバップ&ロックステディー タートルズ フィギュアスタチューレジェンド ジョジョの奇妙な冒険 第四部 07.虹村形兆&バッド・カ…七つの大罪 POP UP PARADE メリオダス バン エリザベス 新品新品 バンダイ 美少女戦士セーラームーンR セーラームーン 未開封一番くじ ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍【未開封】一番くじBATTLE OF WORLDラストワン 超サイヤ人孫悟空【新品 未開封 BOX】ワンピースカードゲーム 謀略の王国【OP-04】2セット超合金魂 ブラックライディーン