40s 50s 1940年代 1950年代

デッドストックのような倉庫臭さなどなく

到着後はすぐに着用頂ける状態かと思います

本物にこだわる全ての方におすすめです

サイズ

肩幅約37.5cm

身幅約48cm

袖丈約61cm

着丈約54cm

かなり古いものですが

全体的にコンディションは良い方だと思います

シンチバックもきれいに残っていますが

片側の留め具がひとつない状態です

縫い目はしっかり残っていますので取れる心配は

ないと思います

ボタンなどは古く錆汚れがあります

首元内側に擦れはありますが破れなし

袖先は袖擦れが少しある程度で

比較的きれいな印象です

シンチバックのリベットが片側無い状態ですが

きれいに抜けています

白くアタリがある部分があります

薄ミドリのペンキ付着があります

また古い糸ですのでトビや抜けなどはご理解下さい

現状ミシン使用のタタキなどの修理箇所は

ございません

汚れなど気になる方にはおすすめ出来ません

ご確認下さい

お買い上げはメルカリ内で完結できる

決済方法でしか対応出来ません

直接のお取引きなどのお問い合わせはご遠慮下さい

ご質問頂く際には決済可能なことをご確認の上で

お願いします

本気でお探しの方は是非ともご検討下さい

念のためシミや汚れまたは小傷や織傷などは

ある前提でご検討下さい

USEDやVINTAGEにご理解ある方へ

即購入OK

他にもヴィンテージ 商品出品しております

アメリカものを中心に

デッドストックアイテムやレディース古着など

#MM_VINTAGE 是非ご覧下さい

宜しくお願いします

#vintage

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#リーバイス

#LEVIS

#リーバイス

#シンチバック

#1st

#2nd

#3rd

#557

#213

#s213

#506xx

#s506xx

#501xx

#70505

#古着

#アメリカ古着

#US古着

#ベルベルジン

人気モデル···リーバイス 506xx

62

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

40s 50s 1940年代 1950年代LEVIS 1st 506XXリーバイス Levi's ファーストヴィンテージ デニム ジャケットシンチバック針なし片面赤タブ ビッグ E DENIM JACKET 雰囲気◎デッドストックのような倉庫臭さなどなく到着後はすぐに着用頂ける状態かと思います本物にこだわる全ての方におすすめですサイズ肩幅約37.5cm身幅約48cm袖丈約61cm着丈約54cmかなり古いものですが全体的にコンディションは良い方だと思いますシンチバックもきれいに残っていますが片側の留め具がひとつない状態です縫い目はしっかり残っていますので取れる心配はないと思いますボタンなどは古く錆汚れがあります首元内側に擦れはありますが破れなし袖先は袖擦れが少しある程度で比較的きれいな印象ですシンチバックのリベットが片側無い状態ですがきれいに抜けています白くアタリがある部分があります薄ミドリのペンキ付着がありますまた古い糸ですのでトビや抜けなどはご理解下さい現状ミシン使用のタタキなどの修理箇所はございません汚れなど気になる方にはおすすめ出来ませんご確認下さいお買い上げはメルカリ内で完結できる決済方法でしか対応出来ません直接のお取引きなどのお問い合わせはご遠慮下さいご質問頂く際には決済可能なことをご確認の上でお願いします本気でお探しの方は是非ともご検討下さい念のためシミや汚れまたは小傷や織傷などはある前提でご検討下さいUSEDやVINTAGEにご理解ある方へ即購入OK他にもヴィンテージ 商品出品しておりますアメリカものを中心にデッドストックアイテムやレディース古着など#MM_VINTAGE 是非ご覧下さい宜しくお願いします#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#リーバイス#LEVIS#リーバイス#シンチバック#1st#2nd#3rd#557#213#s213#506xx#s506xx#501xx#70505#古着#アメリカ古着#US古着#ベルベルジン人気モデル···リーバイス 506xx62

極美 濃紺 2001 38 ウエアハウス デニム ジャケット ジージャンレア フランス製 A.P.C 2nd デニムジャケット LEVI'S 17レディメイド readymade×JUSTDON TRACKJACKETサイズ2junya watanabe levi's berberjin デニムジャケットLOUIS VUITTON ルイヴィトン デニムジャケット サイズ 46HUMAN MADE デニムジャケット Gジャンsugarhill 23ss denim jacket type3GUCCI イタリア製 グッチ<ジップアップ デニム ジャケット>M201cデニムジャケット 新品 ワークジャケット ブルー BS753新品 LVC levi's 507XX Tバック 46 2nd リーバイス