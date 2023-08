もらって嬉しい出産祝い WATCH 【NAVAL LOWERCASE JS別注メカニカルウォッチ for 腕時計(アナログ)

NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE for JOURNAL STANDARD

LOWERCASEクリエイティブディレクター 梶原 由景(かじわら よしかげ)氏を新たに迎え、NAVAL WATCHが得意とする本来のミリタリーウォッチデザインをベースに、ヴィンテージの風合いと現代的なエッセンスを絶妙なバランスで融合させ、「アーバンミリタリーウォッチ」をコンセプトに完成させたコレクションが、「NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE」です。またカラーはジャーナルスタンダード別注にて仕上げたデザインになってます。

■別注ポイント

カーキ色にすることによりジャーナルスタンダードらしさも兼ね備えています。

■デザイン / 仕様

材質:ステンレススチールケース 裏ぶた部スクリューバック(シースルー)

ガラス:レンズ付アクリルガラス(ボックス形状)

防水性能:日常生活用強化防水(5気圧)

【NAVAL WATCH / ナバル ウォッチ】

1800 年代にスイスのオトリブ市で生まれた腕時計のブランドです。1918 年にはスイスの腕時計工業史誌に「軍隊の装備に不可欠ともいえる夜光塗料付きの文字盤を搭載した時計を生産するメーカー」として記載された歴史がございます。現在では、ヴィンテージやミリタリーをデザインモチーフとしたウォッチコレクションを展開しています。

【NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE】

商品開発アドバイザーとして、LOWERCASE クリエイティブディレクター梶原由景氏を新たに迎え、NAVAL WATCH が得意とする本来のミリタリーウォッチデザインをベースに、ヴィンテージ感と現代的なエッセンスを絶妙なバランスでミックスさせ、時代の空気感に相応しい「アーバンミリタリーウォッチ」をコンセプトに完成させたコレクションが、「NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE」です。

★購入後使用することなく保管しておりました。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

