7月限定出品価格。スペシャル‼️

現在の価格でしたらお譲り致します。

有名ヴィンテージSHOPで4段染み込みスウェットMサイズ、27万円でソールドになっていました。かなり高額だと思いますがヴィンテージデニムに劣らない価格帯にリバースウィーブもなってきたと思います。

単色タグの中でも最初期物で4段染み込みプリントときたら言うこと無いと思います。ほぼタタキタグと同じです。

70s単色アンダーバー入りの物でMサイズはあっても、L表記はほとんど見なくなったと思いますし3段染み込みまではあっても4段はなかなか今となっては出てきません。

本当に希少なリバースウィーブとはこういうアイテムだと思います。

私のコレクションの中でも手元に留めておきたいアイテムの1つです。

コンビニ決済の方は購入決済同時にお願い致します。出来ない方は購入不可です。購入前後にメッセージのやり取りがスムーズでない方も同様です。

サイズ表記L

70s最初期

オートミールツートーン

単色タグ

エンジ4段染み込みプリント

カプセル

着丈65cm 身幅57cm 肩幅50cm 袖丈58cmになります。採寸の仕方で誤差はあります。

状態は

両リブダメージリペア

裾リブダメージ

バックダメージリペア

首元ダメージ

70s Champion リバースウィーブ 4段染み込み プリント 最初期

染み込み汚れは有りますが着用に支障があるダメージ出はありません。まだまだ十分着用出来る状態です。

ラストオージー2 初期チャンピオンリバースウェーブスエットです。

芸能関係の方やスタイリスト、YouTuberの方は是非‼️

探されていた方は是非検討してみて下さいませ。

#サラリーマンリバース

ヴィンテージ ビンテージ アメリカ古着 ユーロ古着 Levi's Lee Wrangler チャンピオン Champion リバースウィーブ 単色タグ バータグ トリコタグ 刺繍タグ BEAMS UNITED ARROWS ハリウッドランチマーケット FREE CITY BLUEBLUE ネペンテス ガーメンツ ニードルス ミリタリー ワーク イエール ハーバード カレッジ 古着屋 ボヘミアンズ ラッセル アウトドア patagonia L.L.Bean GREGORY キャンプ ブルーブルー エスニック ネイティブアメリカン ヘインズ スクリーンスター オニータ フルーツオブザルーム ミッキー ディズニー ニルバーナ カートコバーン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

