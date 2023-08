【訳あり】 ヴィンテージ CHRISTIAN LACROIX クロス 花 ペンダントトップ

読んでください。よろしくお願いいたします。

ーブランドの刻印があります

-Made in France

-商品の上・裏・端に、傷・くすみ・変色・汚れがありますが使用上の問題はありません。ダメージがあります。

-ヴィンテージアイテムなので、パーフェクトな状態ではございません。

-付属品:新しい黒ベルベットリボン付き、ブランドのオリジナルありません。(unused/new black velvet ribbon for wearing with this pendant top as a choker)

※ 自宅保管品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。どうぞよろしくお願い致します。

※パソコンやスマートフォン等で表示される商品の画像は、実際の商品の色合いと異なって見えることがあります。色合いについての質問あるいは追加の商品画像をご希望される方は、遠慮なくご相談ください。

#ChristianLacroix

#ラクロワ

#ラクロア

#クリスチャンラクロワ

#クリスチャンラクロア

#ヴィンテージペンダント

#ヴィンテージネックレス

商品の情報 ブランド クリスチャンラクロワ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド クリスチャンラクロワ 商品の状態 傷や汚れあり

