●商品説明

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)



【美品】ライカ SUMMILUX-M summilux 50mm f1.4

Nikon 単焦点マイクロレンズ AF-S Micro 60mm f/2.8G ED フルサイズ対応

美品 NIKKOR - O Auto 35mm F2 ニコン



2069 Nikon Ai-s Ais NIKKOR 50mm f/1.8

マイクロレンズの特性を生かした、マクロ撮影に特化した単焦点レンズです。最短撮影距離は20.4cmで、1:1の等倍撮影が可能です。表現力豊かなボケ味や、撮影対象物のディティールを捉える高い解像力、色再現性、そしてAF-Sモーターを採用した高速・静音なオートフォーカス機能など、プロの撮影現場でも威力を発揮する高性能レンズです。また、マクロ撮影だけでなく、ポートレートや一般撮影にも使える汎用性の高いレンズです。

ソニー FE 35mm F1.8 SEL35F18F



VILTROX 交換レンズ AF85mm/F1.8Ⅱ Eマウント (V06)

●お届けするもの

分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 7

写真の通りとなります。

SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM

•レンズ本体

SONY 20mm f1.8 Gレンズ 状態良好

•レンズフィルター

SONY【 FE 35mm F1.4 GM 】SEL35F14GM

•レンズフード

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1.8 シルバー

•リヤキャップ

LAOWA 100mm F2.8 2X ULTRA MACRO APO/SE

•フロントキャップ

SIGMA 30mm F1.4 DC DN sony Eマウント

•専用ケース

美品 ニコン AF-S Micro NIKKOR 85mm f/3.5G VR



SIGMA 30mm F1.4 DC HSM ニコン用

●商品状態

Samyang 14mm F.2.8 ED AS IF UMC eマウント 箱無



Carl Zeiss Distagon T* 35mm F2 ZE(EF用)

中古の商品なので若干のスレはございますが全体的に綺麗な状態です。

SIGMA 16mm F1.4 DC DN NDフィルター他セット Eマウント

動作も良好です。

分解清掃済 Jupiter-8 50mm f2 ジュピター8 10



マミヤRZ セコール Z 180mm F4.5W-N フード付き #84

●発送

【美品】TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

プチプチで梱包して発送いたします。

CONTAX コンタックス Sonnar ゾナー 180mm F2.8 MMG



サムヤン20mm F1.8 ED AS umc Eマウント

●お取引きについて

E 35/1.8 OSS SEL35F18

即購入OKです。

SONY SEL11F18 E 11mm F1.8

基本的に1〜2日間で発送しております。

超美品 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.4 MF Y137

土日は子どもと一緒にいるので土曜日、日曜日に注文された商品に関しましては月曜日に発送致します。

希少 極美品 Helios-81 50mm f2 ニコンFマウント 3



TAMRON (タムロン) AF28-300mmF3.5-6.3

商品のコンディションについては私感になりますのであくまでも中古品ということでご購入、ご検討下さい。

【みーおん様専用】VILTROX AF 56mm F1.4 STM Xマウント

その他気になる点は質問等いただければと思います。

【希少】 Contax Sonnar 135mm F2.8 MMJ レンズ



分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 6

他サイトでも併売している場合がほとんどですので早い者勝ちとなります。

FE 50mm F1.8 SEL50F18 + Kenko PRO1D NEO



【難あり】CONTAX Planar 50mm F1.7 MMJ(アダプター付)

値下げ交渉は最初に金額の提示をお願いします。

Nikon ニコン Ai NIKKOR 85mm f2 カメラレンズ

出品者の気持ちを少し考えていただければ幸いです。

mamiya 645e + sekor 105-210mm uld f4.5

初期不良がある場合と配送トラブルが考えられる場合には1週間以内でしたら返品対応も承りますので安心してご購入下さい。その際評価はせずにご連絡下さい。

Canon EF28mm F2.8 IS USM



【週末値引中】Leica summicron 50mm f2.0 第4世代

最後までご覧いただきありがとうございます。ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品説明Nikon 単焦点マイクロレンズ AF-S Micro 60mm f/2.8G ED フルサイズ対応マイクロレンズの特性を生かした、マクロ撮影に特化した単焦点レンズです。最短撮影距離は20.4cmで、1:1の等倍撮影が可能です。表現力豊かなボケ味や、撮影対象物のディティールを捉える高い解像力、色再現性、そしてAF-Sモーターを採用した高速・静音なオートフォーカス機能など、プロの撮影現場でも威力を発揮する高性能レンズです。また、マクロ撮影だけでなく、ポートレートや一般撮影にも使える汎用性の高いレンズです。●お届けするもの写真の通りとなります。•レンズ本体•レンズフィルター•レンズフード•リヤキャップ•フロントキャップ•専用ケース●商品状態中古の商品なので若干のスレはございますが全体的に綺麗な状態です。動作も良好です。●発送プチプチで梱包して発送いたします。●お取引きについて即購入OKです。基本的に1〜2日間で発送しております。土日は子どもと一緒にいるので土曜日、日曜日に注文された商品に関しましては月曜日に発送致します。商品のコンディションについては私感になりますのであくまでも中古品ということでご購入、ご検討下さい。その他気になる点は質問等いただければと思います。他サイトでも併売している場合がほとんどですので早い者勝ちとなります。値下げ交渉は最初に金額の提示をお願いします。出品者の気持ちを少し考えていただければ幸いです。初期不良がある場合と配送トラブルが考えられる場合には1週間以内でしたら返品対応も承りますので安心してご購入下さい。その際評価はせずにご連絡下さい。最後までご覧いただきありがとうございます。ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SAMYANG(サムヤン)10mm F2.8タムロン AF 90mm f2.8 SPマクロ 1:1 72E ニコンFマウント【美品】NIKKOR Z 40mm f/2 レンズフィルター付きNikon 神レンズ 単焦点AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8GXF16mmF2.8R WR 富士フイルムNikon ニコン Nikkor-P Auto 180mm f2.8 Ai改【整備済】 SMC Pentax Macro 100mm f4 革ケースSIGMA 35mm F1.2 DG DN ソニー Eマウント シグマ 単焦点【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4s.s.c 509274シグマ50mm F1.4 ART DG HSM ソニー用