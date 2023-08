2022新作モデル 【新品】IENA イエナ　TICCA ティッカ＃スタンドネックロングベスト ロングワンピース

\新品!未使用品/

\新品!未使用品/TICCA ティッカIENA イエナスタンドネックロングベスト定価…¥29,400【サイズ】肩幅…61身幅…56着丈…107(サイトより引用)------肩の落ち感が自然と出る柔らかい素材のロングジレです。シャツワンピースと合わせるスタイリングがトレンド感がありおすすめ。共地のベルト付きなのでシルエットを変えてお楽しみいただけます。前後で着丈に差があるデザイン。前後2WAYでもお使いいただける優秀な一着です。【TICCA】(ティッカ)2016SSブランドスタート。シャツをメインとしたコレクションを展開。懐かしくて新しい、時間や時流を超えて、いつまでも存在し続ける服。ワークの意匠を持ちながらモードの顔を見せる、タフさと上品さが備わった服。そんなニューベーシックを提案するブランドです。カラー···グレー柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

