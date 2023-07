「古い価値観にとらわれない女性像」

がブランドポリシーのシャネル

喪服用途であった黒い服を

「リトル・ブラック・ドレス」

として広汎的に広め

また自立した働く女性のためのジャージ素材

ツイード素材のスーツを打ち出すなど

ファッションの歴史

を次々と革新してきました

こちらは

アッパーがレース

ヒールがスエードとなっており

きりっとノーブルな佇まい

丸みを帯びて女性らしく優しいつま先

凝ったおつくりの黒レースの編み込みは

女度アップの必須アイテム♪

ヒールには

純白のパール

アクセントには輝くココマーク

後ろ姿に死角をつくらない

大変美しい

完璧美脚ヒールです♪

【ブランド】 CHANEL シャネル

【カラ―】 黒

【素材】 レース

【購入先】 厳正な審査のある

有料会員制市場(鑑定済)

シャネル銀座販売商品

【付属品】 専用箱・保存袋・冊子

【状態】 A 2.3回着用程度の

とても綺麗な美品

【サイズ】 36C 約22.5cm程度

【実寸】 インソール内 縦22.8cm

横7.3cm

【ヒール】 9㎝

【着用感】 22.5ぐらいの感じです

☝️ハーフソールはフランス製の1ミリ薄型高級品(3000円)かかとのピンはイタリア製で共に新品です

☝️99.9%除菌効果のあるオゾンを使用しインソール内洗浄済ですので安心清潔 カビ予防、イオンコート済

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

「古い価値観にとらわれない女性像」がブランドポリシーのシャネル喪服用途であった黒い服を「リトル・ブラック・ドレス」として広汎的に広めまた自立した働く女性のためのジャージ素材ツイード素材のスーツを打ち出すなどファッションの歴史を次々と革新してきましたこちらはアッパーがレースヒールがスエードとなっておりきりっとノーブルな佇まい丸みを帯びて女性らしく優しいつま先凝ったおつくりの黒レースの編み込みは女度アップの必須アイテム♪ヒールには純白のパールアクセントには輝くココマーク後ろ姿に死角をつくらない大変美しい完璧美脚ヒールです♪【ブランド】 CHANEL シャネル【カラ―】 黒【素材】 レース【購入先】 厳正な審査のある 有料会員制市場(鑑定済) シャネル銀座販売商品【付属品】 専用箱・保存袋・冊子【状態】 A 2.3回着用程度の とても綺麗な美品【サイズ】 36C 約22.5cm程度【実寸】 インソール内 縦22.8cm 横7.3cm【ヒール】 9㎝【着用感】 22.5ぐらいの感じです☝️ハーフソールはフランス製の1ミリ薄型高級品(3000円)かかとのピンはイタリア製で共に新品です☝️99.9%除菌効果のあるオゾンを使用しインソール内洗浄済ですので安心清潔 カビ予防、イオンコート済ひろ♥の他の商品をもっと見る↓#ひろ高級ブランドシューズ(サイズ、色、価格などで絞り込みできます)同じブランドの他の商品をもっと見る↓#ひろ_シャネル同じカテゴリーの他の商品をもっと見る↓#ひろ_パンプス同等サイズの他の商品をもっと見る↓#ひろ_225下記のブランドも今後、出品予定です。エルメス フェンディフェラガモ シャネルクリスチャンルブタンジミーチュウグッチ ルイヴィトンセルジオロッシマノロブラニク#シャネル#シャネルパンプス#ココマーク#シャネルココマーク#CHANEL#chanel#Chanel

