正規代理店 COACH コーチ　長財　プレゼント　お祝い 長財布

※商品は新品未使用!

※アメリカで仕入れた正規品です!

※送料無料!

《サイズ》

H10.5cm x W21cm x D2cm

《カラー》

シルバー/ライトブルー

《商品説明》

コーチの長財布になります!

★必ずお読みください

◎商品は自宅保管しています。

◎並行輸入品です。

◎計測の仕方によっては多少誤差が生じる可能性があります

◎光の加減により画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます

◎お客様都合での返品対応は行なっていません

ご理解頂ける方、よろしくお願い致します!

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

