完売のLINKABLE(リンカブル)のサテンエンボスブラウスです!✳︎サイズ:F 着丈70cm バスト111.5cm ウエスト74cm 肩幅43.5cm 袖丈60cm 袖口10.5cm✳︎素材 表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100%✳︎色:ブラック✳︎定価:23,100円✳︎ブランドタグあり 素材タグあり 紙タグなし*自宅保管の為、神経質な方はお控えください。折り畳んでの発送となりますためご了承ください。↓↓商品掲載ホームページより↓↓サテン生地に立体的なエンボス加工を施したブラウス。凹凸感と程よい光沢感が魅力的な生地が目をひきます。ウエストの切り替えから広がる女性らしいペプラムシルエット。ショルダーから立体的に施したギャザーで袖口にかけてのボリュームを出しました。後ろファスナーあり。IENA イエナ NOBLE ノーブル Plage プラージュframework フレームワークDeuxieme Classe ドゥーズィエムクラスMila Owen ミラオーウェン CLANE クラネ TODAYFUL トゥデイフル FRAY I.D フレイアイディーCELFORD セルフォード anuans アニュアンス Adam et rope アダムエロペebure エブール drawer ドゥロワー seventen セブンテン ETRE TOKYO エトレトーキョー Louren ローレン Adoreアドーア Ameri VINTAGE アメリヴィンテージChesty チェスティ LINKABLE リンカブルrosy monster ロージーモンスター yori ヨリYOKO CHANヨーコチャン tsuru by makiko oikawaロンハーマンBirthdaybash バースデーバッシュMachatt マチャット acne アクネgypsohila ジプソフィアなどがお好きな方にもおすすめです☆ 商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

