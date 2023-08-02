【国際ブランド】 【動作OK】FENDI フェンディ 腕時計 7100L チャーム シェル 腕時計(アナログ)

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正規品【新品電池】HERMES ロケ/L01.210 動作良好 美品 シルバー

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〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。フェンディの人気モデルでございます。到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー：シェル×シルバーサイズ：約2.1cm (リューズ含まず)ベルト：新しいものに交換済み(社外品です。)動作 ：確認済み付属品：専用ケース、取扱説明書、ギャランティカード、純正尾錠…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのフェンディ……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/

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