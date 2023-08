アンダーカバーのフリルトップスです^_^

お色は黒です。レアなお品かと思います。

フリル部分が切りっぱなしになっています。

目立った傷や汚れはないかと思いますが、あくまで古着ですのでご了承いただける方ご検討ください。

以下、素人採寸ですがご参考にどうぞ↓

肩幅:32

身幅:40

着丈:66

カラー···ブラック

袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

