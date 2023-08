CANONのズームレンズの出品です。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CANONのズームレンズの出品です。EF-S 55-250mm f4-5.6 IS STMの出品です。1年前に新品で購入後主に屋外にて使用、その後しばらく使用せず防湿庫にて保管しておりました。レンズガードを使用しておりましたので光学系は綺麗な状況です。EOS80Dにて動作確認済み。手ぶれ補正機能も良好です。その他状態については写真にてご確認ください。付属品は前後レンズキャップ、レンズフードET-63、HAKUBAのレンズガードとなります。付属品は使用に伴う傷、スレ等あります。丁寧に梱包し発送させていただきます。マウント···キヤノンEFマウント系

