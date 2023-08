他にもold品やvintage品、レギュラー品多数出品してます

#ya0124

是非ご覧ください。

色落ちは写真の通りですが、デニム生地が薄くなっていたり、ダメージはなくコンディションは良いと思います。

これから履き込め育てがいのあるデニムです。

よろしくお願い致します。

コンディション伝わり易い様に複数写真載せてますので、ご確認よろしくお願い致します。

■表記サイズ:31インチ

■実寸

ウエスト39cm×2

股下71.5cm

ワタリ幅28cm

裾幅23cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

■levi's517

■アメリカ製(made in USA)

■トップボタン裏 650

■素材:

本体 デニム

■状態:

ビンテージ・中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完品ではございません。

写真複数アップしていますので御確認お願い致します。

■その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ペット飼っておりません、タバコすいません。

配送は御相談頂けましたら、ゆうゆうメルカリ便等の対応も出来ますので宜しくお願い致します。

古着・ヴィンテージ品の為、返品や交換は受ける事ができないので、よろしくお願い致します。

リーバイス501 リーバイス505 リーバイス502 リーバイス606 リーバイス646 リーバイス684 デニム 大きいサイズ 90年代 80年代 70年代 ヴィンテージ ビンテージ 赤耳90s 80s 70s 大きいサイズ redline big bigsize levis501 levis505 levis606 levis684 levis646 denim vintage old usa アメリカ製 ボンクラ boncoura オアスロウ orslow vintage old usa アメリカ製 デッドストック ミントコンディション

カラー···ブルー

人気モデル···リーバイス 517

シルエット···ブーツカット

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

