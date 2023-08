メーカー:Alan McAfee

スコッチグレイン オデッサ 24.5cm

モデル:不明

サイズ:UK8.5 (→27.5cmと換算しています。)

幅:F

ラスト:175

原産国:England, UK

最大長さは313mm、最大幅は115mm程度です。

アランマカフィーは80年代にチャーチに買収されたビスポークメーカーです。こちらの革靴は30年ほど前の90年代前半にチーニーに製造されていたものと推測されます。

ビンテージの革靴を取り扱うお店で、チーニー製のアランマカフィーが税込みで28940円で出ていました。

http://www.t-8intl.com/dress/dress1545.html

こちらの方が汎用性のある色、長い歴史を持つ人気のラストであることを踏まえ、少し高い値を付けました。ヒールおよびソールの減りも少なく、革のしなやかさ、堅牢な造りを感じる一品です。

☆送料はこちらが負担します。

☆発送はらくらくメルカリ便で、匿名発送です。

☆過去95%は24時間以内に発送してます。

☆内側・外側の手入れ済です。

☆即購入OKです。購入前の事前コメントは必要ありません。

#値下げ中の275mm革靴

27.5センチ相当の革靴こちらにもございます。まとめ買いで大幅割引を致しますので、他に興味のあるものがあれば、お気軽にメッセージください。

【値下げ】

値下げを希望する方は、コメントに即決価格をご提示下さい。大幅な値下げにはお応えできない場合がございますのでご了承ください。

【サイズ】

センチ換算した表記よりも、必ずオリジナルのサイズ表記を参考にしてください。

【手入れ】

内側はアルコール消毒などをしてます。外側については、ワックスは使わず、水分・栄養分の補給を重視しています。

【梱包】

シューツリーは付属致しません。新聞紙・プチプチなどを緩衝材として用い、リサイクルした段ボールに入れて送付します。

【受取希望日時】

支払い後、受取希望日時の指定がない場合は、一番早く届く日時を選びます。

【発送日時】

商品の9割は24時間以内に発送しています。年に数回家を空けることがあります。急ぎの方は必ず事前にメッセージで確認して頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド チーニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

