【福袋セール】 エリカの招待 マスターボールミラー ポケモンカード ポケモンカードゲーム

ポケモンカードゲーム

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開封後すぐにスリーブに入れました。

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素人目ではありますが白欠け等も見当たりません。

ポケモンカード ミュウ 25th ur 18枚 もっと欲しい方はコメください



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美品だとは思いますが、トラブル防止のため、神経質な方はご購入をお控えください。

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発送方法の変更等も可能です。

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種類···ポケモンカード(ポケカ)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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