SNKRSにて購入。

新品未使用、サイズ28cm。

手元に商品がありますので、早急に発送できます。

送られてきた状態の箱、ナイキの段ボールに入れてお送りします。

すり替え防止の為、購入後の返品返金等は受け付けておりません。

返品・交換・クレーム不可。

新品・未使用ではありますが、完璧を求められる方や神経質な方のご参加はお控えください。

ご質問や画像の追加等ございましたら、お気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

