※ 『値下げ交渉』『お問い合わせ』

DOLCE&GABBANA 本革カーフスキン マッド加工 レザーパンツ 44

『ご購入いただく前』に

『プロフィール欄のご確認』

宜しくお願い致します。

○状態

加工によるものだと思いますが

色あせがございます。

商品画像を

よくご確認ご判断の上

ご入札お願い致します。

中古品の為、

見落とし等もある場合がございますので

神経質及び完璧主義者の方は

入札をご遠慮ください。

カテゴリーサイズは

素人目安になります。

モニターにより、見え方、カラー等

実物は異なりますので、ご了承の上

お願い致します。

○発送に関しまして

入金ご確認及び発送のご連絡に関しまして

仕事の都合上、常にネットが使える環境におりませんので

ご入金確認のご連絡もお時間頂く場合がございますので、

急がれる方(催促)はご遠慮ください。

仕事の都合もありますので

急なご指定はご対応できません。

宜しくお願い致します。

ウエアハウス

マッコイ

ジョーマッコイ

バズリクソンズ

フェローズ

クッシュマン

ドゥニーム

スタイルアイズ

へラーズカフェ

ヒューストン

サンサーフ

SUGAR CANE

シュガーケーン

東洋エンタープライズ

フリーホイーラーズ

鬼デニム

schott

avirex

houston

rrl

ダブルアールエル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

