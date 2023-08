いろいろと気を遣って着用していた為首周りの褪せや特有の白化はなく良好な状態を保っております。

保管はクリーニング屋の防虫室にて預かり保管をしてもらっておりました。

サイズは平置きで

肩幅39

身幅52

着丈66

となります。

生産国 Made in CANADA

販売元 サザビーリーグ

正真正銘の本物になります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カナダグース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

