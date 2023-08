最安値級価格 NEXUSⅦ 新品 BATTY パーカー スウェット パーカー

NEXUS7 ネクサスセブン

バッティ スウェットパーカー

サイズ: M

身幅58cm

着丈74cm

裄丈85cm

定価 ¥26,400

◇商品説明◇

ヴィンテージ市場でもコレクターの多い『音楽家』シリーズをモチーフにしたアーティストNABS氏の手描きグラフィックを載せたNEXUSVII.のオリジナルプルオーバーパーカです。今期はNEXUSVII.のネーミングのルーツとなる映画の最大の敵キャラクターを採用。

ボディの生地には旧式の吊り編み機えお使用しヴィンテージのオリジナル独特の生地感、縫製方法など徹底的に拘り抜きました。

紙タグは取ってしまいましたが、未使用品です。

自宅保管品にご理解いただける方のみお買い求め下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネクサスセブン 商品の状態 新品、未使用

