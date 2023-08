最大15%OFFクーポン Supreme Box Logo Mesh Back New Era 73/4 キャップ

Supreme Box Logo Mesh Back New Era Black

シュプリーム ボックス ロゴ メッシュ バック ニューエラ ブラック

販売数が少ない希少サイズ

7 3/4=61.5cm

スポーツウェア ヘッドウェア hats Camp 帽子 キャップ ハット トレッキング アウトドア 旅行 キャップ キャップ帽子 野球帽 ベースボールキャップ サッカー フットボール フットサル Camp ボックスロゴ Logo ニューエラキャップ ボックスロゴ ニューエラ

【商品説明】

Supreme 2022 Spring/Summer

メッシュバックを採用した初のBox Logo

フロントパネルには例年通りのボックスロゴパッチがしっかりと入ります。

バックにはWorld Famousのテキスト刺繍、サイドにNEのロゴパッチとメッシュバック以外は通常のモデルと同じ作りとなります。

フロントパネル部分とバイザーは通常ニューエラ同様タフな作りなので型崩れしの心配もありません。

【カラー】BLACK ブラック 黒 くろ

【サイズ】7 3/4=61.5cm XXL

【素材】 ポリエステル 100%

【購入先】supreme オンライン

【付属品】

supreme オンライン

正規品

新品・未使用

禁煙環境

送料削減の為、箱にいれ簡易梱包にて配送になります。ご了承下さい。

他でも販売していますので、急遽取り消す場合もございます。無言可ですが在庫状況によりキャンセルさせていただく場合があります。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

