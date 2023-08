ご覧頂きありがとうございます^_^

【極美品】エーディエムジェイ A.D.M.J ハンドバッグ

こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。

№13様専用が作りました、そのままご購入くださいませ、 よろしくお願いします。



【極美品】希少カルボッティLicia241



カービングドライブスバックS新品タグ付き



鑑定済み HERMES エルメス ボリード31 シェーブル シクラメン 追加画

★商品詳細★

✨️極美品✨️ HIROFU Hロゴ ハンドバッグ 黒 シボレザー 保存袋



【美品✨】PRADA プラダ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ナイロン

【GUCCI/グッチ】

VUITTON マルリーバンドリエール ミニポーチ



PRADA プラダ ハンドバッグ ナイロン ワンショルダー プラスチックハンドル

グッチの持ち手のシェリーラインがアイキャッチなマイクロハンドバッグです★

値下げ!クロコダイルのハンドバッグ (ショルダーバッグ)

近年トレンドの小さいサイズ感が魅力的☆彡

美品☆ プラダ ハンドバッグ ビジネスバッグ レザー キャンバス切り替え 自立

レザーとデニムがミックスされた異素材仕様なのもポイントです(^^♪

The row ascot two シルクバック アプリコット



【極美品】グッチ ハンドバッグ ショルダー 2way バンブー シボ革 肩かけ



ケイトスペード ♠️レザーバッグ 斜めがけ

▼サイズ

T1325 美品☆ フェンディ ハンドバッグ ブラック レザー&スエード バッグ

縦 約9.5㎝

ボッテガヴェネタ レザー ダブルノット トップハンドル ミニバッグ

横 約21㎝

【未使用級】BRAHMIN ハンドバッグ 2way クロコダイル エナメル

まち幅 約5.5㎝

✨極美品✨COACH ベネット ミニ サッチェル ミニボストン ハンドバッグ



クロエ CHC22WS383 WOODY ウッディ ミディアム トートバッグ

※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。

DCV02-11 クリスチャンディオール ハニカム柄 ハンドバッグ ゴールド金具



Louis Vuitton ルイヴィトン ノクタンブル エピ マロン(茶)



❤︎‪︎ アルマpm ❤︎‪︎

▼仕様

お値下げしました。FURLAミニボストン 新品タグ付き未使用

収納 1

エルメス メンズ ケリー 40



ジャック・ル・コー リスボン ハンドバッグ エナメル 黄色 保存袋付き@LB22



✨極美品✨GUCCI GGナイロン ショルダー ブラウン ショルダーバッグ

▼シリアル

Christian Dior クリスチャンディオール ロマンティックハンドバック

92820

ルイヴィトン M51130 モノグラム アルマ ハンドバッグ

002404

Kate spade ハンドバッグ



ルイヴィトン バッグ ヴェルニ レッド



極美品 LOUIS VUITTON モノグラム マルリーバンドリエール

▼付属品

CHANELシャネル マトラッセバッグ

-

【稀少】【保存状態良好】オールドグッチ シェリーライン ボストンバッグ【美品】



ルイヴィトン ダミエアズール スピーディー30



6月末迄CHANELシャネルスモールフラップバックラムスキンハートチェーン黒

▼状態

JIL SANDER ジルサンダー ドローストリング バッグ 巾着バッグ

外観

【良品】BURBERRY ハンドバッグ ノバチェック シャドーホース ブラウン

USED品のため、微細の擦れ小傷や角擦れ、少々の色褪せやコバ部分のダメージ、毛羽立ちや金具部分の小傷など使用感はございますがその他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける良好な状態です☆彡

My weakness ショルダーバッグ



MCM エムシーエム ミニボストン 2wayバッグ ヴィセトス柄 レザー

内観

FRANCO BARONI フラップ付きレザートートバッグ【超高級感】

USED品のため、微細の毛羽立ちや少々の全体にラメのような付着など使用感はございますが、その他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける比較的キレイな良好な状態です!

プラダ サフィアーノ 2wayバッグ 美品



Paul harndenポールハーデン チャンキーバッグ スパナバッグ



新品!ヴィヴィアンウエストウッドヤスミンYasmineオーブロゴ付きバッグ

▼備考

❤️美品、高級レザー トートバッグ❤️

・ヴィンテージ品、USED品になります。

ルイ・ヴィトン マルチカラー トルヴィル 廃盤品‼︎

目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。

新品、未使用 マリークレール 2way バック



ルイヴィトン モノグラム アルマ ハンドバッグ バック かばん

・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)

eueeles / Padded mini bag × rope set



【美品工房】美品 Stella McCartney ハンドバッグ デザイン柄

・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。

ショルダーバッグ 再値下げ致しました



バレンシアガ ハンドバッグ ザ・シティ 2wayレザーバッグ



ディオール ラムレザー バッグ



☆char様専用☆アニヤハインドマーチ カーカー

#GUCCI

ALEXANDER WANG⭐︎BAG

#OLDGUCCI

超美品!BOTTEGA VENETAトランペットショルダーバックパック

#デニム

VASIC Port バッグ

#ミニハンドバッグ

PRADA トートバッグ ビジネス

#ハンドバッグ

Vivienne Westwood ハート ショルダーバッグ

#アクセサリーポーチ

【美品】グッチ ハンドバッグ バンブー スタッズ GGキャンバス ブラウン

#マイクロハンドバッグ

コーチ ウーブントート16

#ブラック

ルイヴィトン モノグラム エリプスPM M51127 ハンドバッグ 廃盤モデル

#黒

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【GUCCI/グッチ】グッチの持ち手のシェリーラインがアイキャッチなマイクロハンドバッグです★近年トレンドの小さいサイズ感が魅力的☆彡レザーとデニムがミックスされた異素材仕様なのもポイントです(^^♪▼サイズ縦 約9.5㎝横 約21㎝まち幅 約5.5㎝※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。 ▼仕様収納 1▼シリアル92820002404▼付属品-▼状態外観USED品のため、微細の擦れ小傷や角擦れ、少々の色褪せやコバ部分のダメージ、毛羽立ちや金具部分の小傷など使用感はございますがその他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける良好な状態です☆彡内観USED品のため、微細の毛羽立ちや少々の全体にラメのような付着など使用感はございますが、その他目立ったダメージはなくまだまだ末永くご使用して頂ける比較的キレイな良好な状態です!▼備考・ヴィンテージ品、USED品になります。目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。#GUCCI#OLDGUCCI#デニム#ミニハンドバッグ#ハンドバッグ#アクセサリーポーチ#マイクロハンドバッグ#ブラック#黒

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BVLGARI(ブルガリ) ハンドバッグ美品セリーヌバッグ 茶 マカダム確実正規品!LOEWE 大人気 キュービィ ハンドバッグ ピンクGIVENCHY ジパンシィ鞄 ハンドバック&財布がま口 亀皮 タートル 昭和レトロバックルイヴィトン ドーヴィル モノグラム【GUCCI】ハンドバッグ ボストンバッグ GGスプリーム GGPLUS 茶色✨激レア✨プラダ PRADA トートバッグ ハンドバッグ ロゴ型押し レザーSamantha Thavasa サマンサタバサ ミニフラッター