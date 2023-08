高い品質 TRAVAS TOKYO 安全ピン 襟付き クマ 熊 死神 Tシャツ カットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

着丈88cm

MM6 Maison Margiela ロゴ 半袖 スウェット

身幅67cm

素人採寸です。

ユニセックス。

新品未使用品です。

自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。

靴の裏のガム 様ヘ



襟元の安全ピンは取り外し可能ですので、お好みのスタイルで着ていただけます♪

即購入優先です。

同時購入でまとめ割可能です!

詳しくはコメントよろしくお願い致します^^

予告なく削除する可能性があります。

下記のブランド、系統のお洋服が好きな方におすすめな商品を多数出品しております^^

ぜひ他の出品物もチェックしてみてください*

milkboy

ミルクボーイ

land by milkboy

ランドバイミルクボーイ

TRAVAS TOKYO

トラバストーキョー

REFLEM

レフレム

bottega veneta

ililil

イルイルイル

civarize

シヴァーライズ

DimMoire

ディムモアール

OY

オーワイ

Kry clothing

KILL STAR

キルスター

NieR

韓国ファッション

天使界隈

地雷

ankoRock

Ank rouge

kinglymask

キングリーマスク

KMK

Amilige

vivienne westwood

ヴィヴィアンウエストウッド

ヨウジヤマモト

YOHJI YAMAMOTO

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トラバストーキョー 商品の状態 新品、未使用

