✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当方の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

フォロワー様には値引きあり、詳細はプロフに記載しております。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

✅商品

ブランド: JUNKO sHIMADA

ジャンル:フォーマル

色柄: ブラック

JUNKO SHIMADAの喪服 スリム フォーマルスーツです。2万5千円程度で購入しましたが、着用せずに保管しておりました。

ストレッチが効いておりブラックフォーマルながらスタイリッシュに着用出来ます。

✅サイズ

平置き採寸

寸法

(素人採寸の為、誤差お許しください)

SIZE : Y4

着丈72cm

袖丈57cm

身幅49cm

肩幅43cm

ウエスト72-80cm (アジャスターで調整)

股上23.5cm

股下70cm (8cm出せます)

裾幅19.5cm

ワタリ28cm

✅商品状態

★【S】ランク

タグ付未使用ですが、個人保管のため細かいシワなどはご注意下さい。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···夏

カラー···ブラック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジュンコシマダ 商品の状態 新品、未使用

