こどもちゃれんじ イングリッシュ English ほっぷ(年少3~4才)1年分

写真にあるものが全てです。

●映像教材(DVD)

・Numbers(3月号)

・Shapes(5月号)

・Say It! -I Did It!-(7月号)

・Say It! -What's Your Name?-(9月号)

・Play with the Alphabet!(11月号)

・Sing with the Alphabet!(1月号)

ディスクに傷がありますが、我が家のプレーヤーでは問題なく視聴できました。

*DVDの特性上、返品はご容赦ください。

●英語玩具(エデュトイ)

・えいごで クイズ!Talking Q-rios+トーキング キュリオスカード7枚(14種類)カード欠品なし

・かたちをくるくるSpin! Spin! Jewels!

・I Did It!えいごでろくおんマイク

・えいごで じこしょうかい!My Story Stick

・Alphabet Piano

・Alphabet Monsters カード11枚あります。

全て動作確認済みです。

電池をいれたまま、発送いたします。

細かいキズなどありますが、全体的な状態はいい方だと思います。

▪️知育BOOK 絵本

・3月 Numbers

・5月 Shapes

・7月 I Did It!

・9月 What's Your Name?

・11月 I Found It!

・1月 I Can Help You!

やや使用感があります。

3月号未使用ですが、シール紛失しています

11月号未使用です。

●おうちのかた向け冊子

・さいしょに読む本

・Parent's Support(3〜1月号)

5月号冊子は紛失していますができたよシールはあります

●できたよポスター

シールすべて未使用です。

全体的に状態は悪くないと思いますが、全て子供が使用したものになります。

使用や保管に伴う多少の傷はご了承ください。

ご理解のいただける方に!

ベネッセ ちゃれんじ キュリオス ピアノ ちゃれんじイングリッシュ ほっぷイングリッシュ ぽけっとイングリッシュ 入学 入園 しまじろう こどもちゃれんじイングリッシュ ぽけっと

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

こどもちゃれんじ イングリッシュ English ほっぷ(年少3~4才)1年分 写真にあるものが全てです。●映像教材(DVD)・Numbers(3月号)・Shapes(5月号)・Say It! -I Did It!-(7月号)・Say It! -What's Your Name?-(9月号)・Play with the Alphabet!(11月号)・Sing with the Alphabet!(1月号)ディスクに傷がありますが、我が家のプレーヤーでは問題なく視聴できました。*DVDの特性上、返品はご容赦ください。●英語玩具(エデュトイ)・えいごで クイズ!Talking Q-rios+トーキング キュリオスカード7枚(14種類)カード欠品なし・かたちをくるくるSpin! Spin! Jewels!・I Did It!えいごでろくおんマイク・えいごで じこしょうかい!My Story Stick・Alphabet Piano・Alphabet Monsters カード11枚あります。全て動作確認済みです。電池をいれたまま、発送いたします。細かいキズなどありますが、全体的な状態はいい方だと思います。▪️知育BOOK 絵本・3月 Numbers ・5月 Shapes ・7月 I Did It! ・9月 What's Your Name? ・11月 I Found It! ・1月 I Can Help You!やや使用感があります。3月号未使用ですが、シール紛失しています11月号未使用です。●おうちのかた向け冊子・さいしょに読む本・Parent's Support(3〜1月号)5月号冊子は紛失していますができたよシールはあります●できたよポスターシールすべて未使用です。全体的に状態は悪くないと思いますが、全て子供が使用したものになります。使用や保管に伴う多少の傷はご了承ください。ご理解のいただける方に!ベネッセ ちゃれんじ キュリオス ピアノ ちゃれんじイングリッシュ ほっぷイングリッシュ ぽけっとイングリッシュ 入学 入園 しまじろう こどもちゃれんじイングリッシュ ぽけっと

