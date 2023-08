#古着屋9chord をご覧頂きありがとうございます!!

~商品詳細~

オーバーオール 軍モノ

A ST MICHELのモールスキンオーバーオールです。

LeMontSaintMichelが注目されてますが、正直

同等のレベルで上質です。

フラッシャー付きのデッドストック。

フレンチワークの中でも特に人気の高い光沢のある

ブルーモールスキン。

黒刺繍タグより年代は50sと思われます。

独特なインクブルーも素敵です。

この状態で見つけるのはなかなか難しいので

今後価格高騰間違いなし。

メンズ、レディース共にオススメ!!

ユーロミリタリー、ユーロヴィンテージ、

フレンチヴィンテージ、フレンチワークがお好きな

方にもオススメ!!

「ブランド」

・ #ASTMICHEL セントミシェル

「素材」

・モールスキン

「サイズ」

・44表記

ウエスト 80

股上 34

股下 72

ワタリ 31

裾幅 21

「カラー」

・インクブルー

「状態」

・水通し無しのデッドストック。

1から育てて頂けます。

年代もののためサビや汚れなどはご了承ください

また、倉庫長期保管時のヴィンテージ特有の匂い

はございます。

※その他発送・梱包など詳しくは

プロフィールをご覧下さい。

︎︎︎︎︎

✨✨フォロー、リピート大歓迎!!✨✨

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などのユーロミリタリーも

ございます。

チェックしてみてください!

B170

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

