GW SALE!!!

34800円→19800円

90s SS ENTERPRISES LONG BEACH Tシャツハーレーダビットソンデットストックになります。

90sのハーレー、今では有り得無いブランド、大変貴重なSSエンタープライズのデットストックのTシャツになります。

お好きな方は是非。

【サイズ】

肩幅47.5cm身幅50.5cm

袖丈21cm 着丈71cm

【程度】A

詳細:デットストック

【備考】

古いものに関しましては、ご紹介前に十分に確認しておりますが、見落としたダメージなどある場合がございますのでご了承くださいませ。

ご不明な点などございました際はお問い合わせください。

ヴィンテージ ハーレー SS ENTERPRISES SSTシャツ SSエンタープライズ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 新品、未使用

