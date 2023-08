最前線の Der Sammler solo×ARCH /US ARMY GYM SHOES スニーカー

ご覧頂き有難う御座います。

バレンシアガ ディフェンダー



AIR JORDAN 3 RETRO エアジョーダン レトロ

1970年代後半から1980年代の前半まで採用されていた米軍のトレーニング用シューズがベースとなっています。

ナイキエアマックス95グラデーション サイズ26.5



限定ブラック コムデギャルソン別注ワッフルレーサーCDG新品28cm黒DENIM

当時のコントラクターは主にCONVERSE社、PF Industry社であったことからも、ヴィンテージ市場では、通称"アーミーコンバース”と呼ばれています。

オン 26cm クラウド5 ランニング シューズ



☆NIKE DUNK LOW未使用28cm☆

コットン100%のシューレース、サイドの当て布と当時の仕様を忠実に再現。

PLAY de GARCONS コンバース ct70



dime adidas superstar 27.5cm

当時と同じく、熱でソールとアッパーを圧着するヴァルカナイズド製法を使っています。

新品未使用 adidas ガッツレー サイズ 28.5 ブラック レザー



NIKE リカルドティッシ RT コラボ ダンク

そして、何よりも1942年から1952年までアメリカ海軍サービスシューズに採用されていたネイビーラストを継承したラストを製作。

NIKE SB DUNK LOW PRO PRM☆ナイキ☆27㎝



アディダス イージーブースト350 V2 ダズリングブルー

アーチサポートが強く、足なりに振ったフォルムは履き心地に関してはオリジナルを超えたプロダクトといっても過言ではないです。

NIKE ナイキ DUNK LOW RETRO ダンク パンダ



Nike GS Air Jordan 1 Mid "Tie Dye"24.5

購入店 arch米村屋オンライン

Nike SB Dunk Low Pro "Pure Platinum"



新品未使用new balance ニューバランス MS327RC 26.5cm

購入価格 22,000円

NIKE AIR MAX 97 OG “Silver Bullet”



アディダス イージー500 ブラッシュ 26cm

カラー 生成

わっさー様 専用



Palace ✖️ adidas ガゼル CG3363 パレス

サイズ 8H(26.5cm)

ニューバラ990v3



VANS AUTHENTIC DX アナハイムファクトリー 28.5cm

商品状態 新品未使用(購入時から箱のダメージ有)

Supreme × Nike Air Max 95 Red Lux Pack



PELLICO SUNNY(ペリーコ サニー)

新品未使用ですが、個人保管ですので細かな事が気になる方や神経質な方は購入をお控え下さい。

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG BANNED



ニューバランス u9060

差替え防止の為、返品は不可になります。

STUSSY×NIKE AIR HUARACHE LE DD1381 - 300



未使用品 ナイキ NIKE AIRMAX1 86 OG 【BIG BUBBLE】

上記の事をご理解ある方のみ購入をお願いします。

new balance fuelcell WXY V3 27cm



【新品未使用】Fragment × Nike Air Jordan 3 SP

気になる事がありましたら、コメント欄にて質問をお願い致します。

★1970S様専用



NIKE by you react 28cm

またプロフィール欄も確認して頂ける様宜しくお願い致します。

★Jordan 3 Retro "True Blue and Copper★



ナイキ ダンクロー ユニバーシティブルー 27cmNIKE UNC Dunk 春

Kenneth field

adidas samba vegan 25.5

ケネスフィールド

adidas EQT SUPPORT ULT PK KP 27.5㎝

converse

Adidas×Wales Bonner Samba

converse addict

未使用 ナイキ エアジョーダン1 ミッド

コンバースアディクト

ナイキ ダンク ロー パンダ nike dunk low 26.5

ct70

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アーチ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き有難う御座います。1970年代後半から1980年代の前半まで採用されていた米軍のトレーニング用シューズがベースとなっています。当時のコントラクターは主にCONVERSE社、PF Industry社であったことからも、ヴィンテージ市場では、通称"アーミーコンバース”と呼ばれています。コットン100%のシューレース、サイドの当て布と当時の仕様を忠実に再現。当時と同じく、熱でソールとアッパーを圧着するヴァルカナイズド製法を使っています。そして、何よりも1942年から1952年までアメリカ海軍サービスシューズに採用されていたネイビーラストを継承したラストを製作。アーチサポートが強く、足なりに振ったフォルムは履き心地に関してはオリジナルを超えたプロダクトといっても過言ではないです。購入店 arch米村屋オンライン購入価格 22,000円カラー 生成サイズ 8H(26.5cm)商品状態 新品未使用(購入時から箱のダメージ有)新品未使用ですが、個人保管ですので細かな事が気になる方や神経質な方は購入をお控え下さい。差替え防止の為、返品は不可になります。上記の事をご理解ある方のみ購入をお願いします。気になる事がありましたら、コメント欄にて質問をお願い致します。またプロフィール欄も確認して頂ける様宜しくお願い致します。Kenneth fieldケネスフィールドconverseconverse addictコンバースアディクトct70

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アーチ 商品の状態 新品、未使用

NIKE AIR JORDAN 1 MID BLACK/GYM RED US11CT8529 106コムデギャルソン オム プリュス × ナイキ ターミネーター ハイ "ブラック"NIKE DUNK LOW SP最終値下げMaison Margiela TABI 42 マルジェラ タビ スニーカー 靴FENDI メンズ 靴 スニーカー ロゴ カーフレザー・FFズッカ柄クロスバンドNIKE ナイキ NIKESB ダンク ハイAIR MAX 95 OG CT1689 001New Balance 2002R Protection Pack 26.5South Park × adidas Campus 80s "Towelie"