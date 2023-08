◆商品名

DAIWA PIER39(ダイワ ピア39)ロングマウンテンパーカー Lサイズ

◆サイズ

・USメンズSサイズ 日本Mサイズ相当

・身幅 55

・肩幅 46

・袖丈 69

・着丈 77

◆カラー

・青×黒

◆状態

・目立った傷や汚れなし

・袖口にスレあり(写真参照)

◆特徴

・ロゴプリント

・中綿

・ドライベント

---------------------

▼ご覧頂きありがとうございます^^

●即購入OK

●フォロー割

・〜5999円→200円引き

・〜9999円→300円引き

・10000円~→400円引き

ご購入前に「フォロー割引希望!」とお知らせ下さい(^_-)-☆

●送料無料・匿名・24時間発送

●平置きメジャー採寸になります。

多少の誤差はご理解下さい。

●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪

●一般的な着用感ある古着です。

●多少の古着特有の臭いはあります。

●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。

●プロフィールをご確認の上ご購入ください。

●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#thenorthface

#ザノースフェイス

#マウンテンパーカー

#スウェット

#パーカー

#トレーナー

#ビッグロゴ

#冬キャンプ

#焚き火

#キャンピングカー

#スキー

#スノーボード

#アイスクライミング

#トレイル

#トレイルランニング

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

51135.33

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

