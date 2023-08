コンバース オールスター

コンバース オールスタージム・リーデザインバットマン ビギンズモデルサイズ:28㌢色:ブラック✕イエロー状態:数回使用のみ画像をしっかり確認して頂き、状態にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。説明2005年公開の映画「BATMAN BEGINS(バットマン・ビギンズ)」とのコラボレーションモデル。トゥガードに描かれたバットマンマークやバットマンのイラストがプリントされたクリアのアウトソールなど凝った造りの一足。人気ロックボーカリストSiMのMAHさんが「KILLING ME」のPVで着用していたことで一気に人気が上がりました!海外限定モデルで探し出した私自身も国内でこの状態の良さで販売されてるのは見たことがありません!SiMファンなら探し求めている逸品です!※自宅保存なので、経年劣化等あるかもしれません。写真の状態が全てです、私見では問題ありませんが神経質な方は購入を控えてください。

