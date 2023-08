タイムストーリーズ

基本

龍の預言

マーシー事件

仮面の下

エンデュアランス号の航海

エストレラ・ドライブ

サント・トマス・デ・アキノ

海の兄弟

の8点セットです。

バラ売り不可とさせていただきます。

多少使用感ありです。

欠品は無く、カードの順番は昇順に並べてあります。

#ボードゲーム

#タイムストーリーズ

タイムストーリーズ基本龍の預言マーシー事件仮面の下エンデュアランス号の航海エストレラ・ドライブサント・トマス・デ・アキノ海の兄弟の8点セットです。バラ売り不可とさせていただきます。多少使用感ありです。欠品は無く、カードの順番は昇順に並べてあります。#ボードゲーム#タイムストーリーズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

