天使のシャルムカール

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

ミルキーラテメッシュ(MMB-C)

edu ウィッグ



kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

うぶ毛カット済み

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

付属のネット付き

edu ウィッグ

箱あり

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング



【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

定価19,980円(税込)

edu ウィッグ

(うぶ毛カット+2,000円込み)

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング



【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

試着のみ、新品未使用です。

edu ウィッグ

とてもかわいいのですが、

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

似合わなかったので出品します。

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール



edu ウィッグ



kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング



【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

まるでサロン仕上げのような「なみカール」

edu ウィッグ

少ない毛量でも、ふんわりスタイルをキープ♪

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

フルウィッグ「天使のシャルムカール」

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール



edu ウィッグ

また、天使シリーズ初のメッシュカラー

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

ミルキーラテメッシュは

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

トレンド感のあるカラーでオシャレ◎

edu ウィッグ

ふんわりしたカールの中に立体感が生まれ

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

しっかりメリハリのある印象になります♪

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール



edu ウィッグ



kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

#医療用ウィッグ

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

#お洒落ウィッグ

edu ウィッグ

#リネアストリア天使

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

#リネアストリア

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

#フルウィッグ

edu ウィッグ

ピンクエイジ アクアドール プリシラ

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング

アデランス ブライトララ スヴェンソン

【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

レディースウィッグ

edu ウィッグ



kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング



【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカール

梱包材は再利用させていただく場合がございます。

edu ウィッグ

当方、ペット喫煙者いません。

商品の情報 ブランド リネアストリア 商品の状態 新品、未使用

天使のシャルムカールミルキーラテメッシュ(MMB-C)うぶ毛カット済み付属のネット付き箱あり定価19,980円(税込)(うぶ毛カット+2,000円込み)試着のみ、新品未使用です。とてもかわいいのですが、似合わなかったので出品します。まるでサロン仕上げのような「なみカール」少ない毛量でも、ふんわりスタイルをキープ♪フルウィッグ「天使のシャルムカール」また、天使シリーズ初のメッシュカラーミルキーラテメッシュはトレンド感のあるカラーでオシャレ◎ふんわりしたカールの中に立体感が生まれしっかりメリハリのある印象になります♪#医療用ウィッグ#お洒落ウィッグ#リネアストリア天使#リネアストリア#フルウィッグピンクエイジ アクアドール プリシラ アデランス ブライトララ スヴェンソンレディースウィッグ梱包材は再利用させていただく場合がございます。当方、ペット喫煙者いません。

商品の情報 ブランド リネアストリア 商品の状態 新品、未使用

kazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカールedu ウィッグkazueウィッグ カズエウィッグ KAZUE WIG セミロング【新品未使用】リネアストリア 天使のシャルムカールedu ウィッグ